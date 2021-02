Kaljulaidi otsuses on Lõsovi teenetemärgi pälvimist põhjendatud nii: “Osutas professionaalset ja kiiret esmaabi 2020. aasta 6. juunil Lihula tulistamisjuhtumis vigastada saanud isikutele. Töötab teiste kiirreageerijate instruktorina ning panustab kogu valdkonna arendamisse.”

Pärnu Postimees uuris juba läinud nädalal võimaluse kohta sõjatsooniga sarnanenud olukorras külma peaga tegutsenud peatset teenetemärgi omanikku usutleda, saamaks enam aimu, kes on see mees, kes vigastatute haavu nõnda rahulikult lappis, vankumatu rahu säilitas ja selle märuli keskel haavatuid rahustas. Kangelane keeldus intervjuust viisakalt.

Lõsov selgitas Lääne prefektuuri pressiesindaja vahendusel, et tema ametikoht pole avalik ja ta tunneb, et avalik esinemine takistaks tal hiljem tööülesandeid täitmast. Ta tõdes sedagi, et ta ei soovi palju läbi elanud perele seda olukorda meelde tuletada.