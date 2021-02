“Minu teadvuses seostub see maja sõjakomisariaadis arvele võtmisega 1986. aastal. Nõukogude ajal oli siin sõjakomisariaat, tuli käia igal aastal arstlikus kontrollis /.../. Sel ajal tegelesin juba rahvatantsuga, kuid ma ei teadnud, et just selles majas elas Anna Raudkats,” rääkis pidulikul avamisel tantsuseltsi asutaja ja juht Roland Landing. “Tundsime Anna Raudkatsi tantsuseltsis, et meie kohus on teha see maja kõigile nähtavaks. Mõttest sai plaan.”