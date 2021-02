Tervise Paradiisi uksel ripub silt, mis teatab kolmes keeles, et spaahotell on suletud. Õhtusel ajal paistab maja võõralt pime. Sama grupi Tervise ravispaahotell on samuti kinni. Samasugused teavitused ripuvad Viikingi ja Estonia Medical Spa uksel.Samal ajal annab Hedon oma veebilehel teada, et hotell ja restoran on avatud, aga suplusala ja spaa kinni. Strandis on hotell lahti, pakutakse vaid privaatsauna, kui see broneerida. Spaa on neil remondi tõttu juba 1. veebruarist kinni.