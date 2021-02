Aadu Lee: Pärnu lennundusturg on kaduvväike, aga...

Rail Baltic (RB) on kahtlemata väga suur projekt, mis tundub olevat kolmele Balti riigile peale surutud praegusele ajastule iseloomulike taotluste foonil. Kui teoreetiliselt võib RB isegi õige mõte olla, siis riikide väljavaateid hinnates näib see praegu tühjalt kõmisevat. Olgu kuidas on, aga raudtee tarvis on labidad juba maasse löödud.