Probleem pähklitega nakatas vennaste paari leiutamispisikuga

Seda, et Pärnumaa kõige kuulsam leiutajate küla asub suvepealinna külje all ja selle nimi on Lottemaa, teab ilmselt igaüks. Veidi väiksema kõlapinnaga tegutseb aga Pärnuski vendadest leidurite tandem, kes juba viis aastat järjest jõudnud parimate sekka teadusagentuuri õpilasleiutajate konkursil.