Mereteaduste professor: Üksainus laevaõnnetus hävitaks Läänemere kümnenditeks

Üksik teema ei tohiks varjutada suuremat pilti, kinnitab Tartu ülikooli Pärnu kolledži mereökosüsteemide professor Henn Ojaveer, kes on Läänemere uuringute ja olukorraga hästi kursis. FOTO: Urmas Luik

Läänemerd peetakse üheks reostunumaks mereks ja kuigi me ei peaks ootama siit nii puhast kala kui ookeanist, on Tartu ülikooli mereökosüsteemide professor Henn Ojaveeri kinnitusel inimese tervisele kindlasti kasulikum süüa siinset kala kui jätta see söömata.