Kilingi-Nõmmet läbiva Pärnu tänava äärde plaanitav päästeameti ja politsei- ja piirivalveameti ühishoone tuleb esinduslik ja ruumikas. FOTO: Riigi Kinnisvara AS

Kilingi-Nõmme linna läbiva Pärnu tänava äärde kerkib päästeameti ja politsei- ja piirivalveameti ühishoone, mille projekteerimistingimusi taotleb Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kohalikult omavalitsuselt. Eskiis on avaldatud Saarde valla kodulehel ja alanud on ettepanekute tegemise ja arvamuste avaldamise aeg.