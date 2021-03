Kurgja talumuuseumis algas titebuum

Talumuuseumi loomakasvataja Helgi Nurm rääkis, et kaksikud olid poiss ja tüdruk ehk siis oinas ja utt. Pärast 24. veebruari on ilmale tulnud veel kolm talle ning peagi on järgmisi lambalapsi oodata. Kurgja talu asutaja Jakobsoni traditsiooni järgides peetakse muuseumtalu laudas vaid Eesti valgepealist tõugu lambaid, keda on kokku 14.