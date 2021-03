Päästja vajus läbi Papiniidu silla kandis, kus Pärnu päästekomando meeskonnavanema Roland Sündi teatel oli jää õigupoolest juba silmaga hinnates üsna õhuke ja veevoolgi üsna kiire. Salvestatud videost näeb, et mees vajus läbi hetkega: ei mingit aeglast jää pragunemist, mis hoiatanuks.

Sellest hoolimata oli läheduses viibinud Pärnu Postimehe fotograafi sõnutsi sündmuskoha läheduses endiselt kalamehi, kes päästjate hoiatustest hoolimata ära minema ei kippunud.

Uljaspeadel tasub siiski tähele panna, et seni veel püsiv jääkaas on muutunud väga õhukeseks ja seetõttu eluohtlikuks.

“Hommikul, kui külmakraade veel jagus, võisid jääolud veel enam-vähem olla, kuid päeva peale ei ole need enam samad samad. Rääkimata sellest, et juba eile sattus üks inimene jääl ohtu,” lausus päästeameti nõunik Kristi Kais.

Suur osa jõest on küll juba jäävaba. Jää oli esmaspäeva keskpäevaks liikunud Paikuse politseikooli alla. Linnuriigi elamurajooni all kogub jää end veel tammi ja Sindi surnuaia all on vesi täiesti vaba.

Sealgi, kus jääkaas veel peal, on see aga äärmiselt õhuke: enamikus jõel mõõdetud kohtades on paksus vaid umbes viis sentimeetrit.