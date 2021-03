Kohtutee pärast vägivaldset suhet kestis üheksa aastat

Nüüd sai Tammeoks teate, et riigikohus ei võtnud arutada mehe avaldust, millega too sisuliselt taotles, et naine ei või rääkida, kuidas mees ta kallal vägivallatses. Kohus keeldus asja arutamast üllatavalt põhjusel: mees jättis tasumata riigilõivu. Seega jäi jõusse eelmise kohtuastme otsus, et viie lapse ema võib oma elust perevägivalla ohvrina edaspidigi kõnelda ja varem kirjeldatud koledused ei ole väljamõeldis.