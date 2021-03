Osa Sindist jäi elektrita

Elektrilevi katkestuste kaardi põhjal on elektrita jäänud 537 klienti. Mõjutatud on Paikuse-poolne ja Paide maanteest raba poole jääv linnaosa.

Kaardilt leiab otsimise peale info, et tegemist on plaanilise katkestusega, mis kestab ligemale kaks tundi, kuid kohalike elanike sõnutsi pole neid plaanitava vooluta jäämise suhtes teavitatud.

“Ehk siis praegu on olukord, kus plaanilise katkestuse käigus on tekkinud rikkeline katkestus. Palume vabandust!” sedastas ettevõtte esindaja.

Jurtšenko täpsustas, et riket kõrvaldatakse, saamaks vool tagasi võimalikult ruttu. “Ajalist määra ei oska väga täpselt prognoosida, aga loodame, et hiljemalt tunni ajaga on probleem lahenenud,” lubas ta.