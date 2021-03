Pritsimehed said esimesed teated kulupõlengust

Kell 11.58 said päästjad väljakutse Audru osavalda Marksa külla. Helistaja jutu järgi oli mere ääres leekides kulu ja roostik. Kui päästekomando kohale jõudis, oli 50x25meetrisel alal olnud kulupõleng ise kustunud.

Kella 17.16 ajal said päästjad teate Valgeranna golfiklubi lähistelt, kus ruutmeetrisel maalapil oli puhkenud maastikupõleng.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulupõletamine on Eestis läbi aasta keelatud ja lõket tehes tuleb tagada, et tuli ei leviks ümbrusele. Tuleohutus- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumine võib tuua kuni 1200eurose rahatrahvi.