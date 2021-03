Maskikandmisel tehakse erandeid neile, kellel katte näo ette panek allergia või muu tervisehäda tõttu raskendatud. See on muidugi õige ja kõigile arusaadav ning peaks olema kergesti selgitatav isegi korravalvureile, kes nüüd poekettidesse valvama pandud, et keegi palja näoga sisse ei pääseks.