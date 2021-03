Psühhoterapeut Jana Ots loodab südamest, et kriis toob meis esile parima ja me märkame enda kõrval abivajajaid. FOTO: Urmas Luik

Psühholoogidest teadlased on arutlenud selle üle, kas altruism on olemas. Mina ei tea, kas on. Tean vaid seda, et sageli tunnen head meelt või ennast parema inimesena, kui olen saanud teha midagi head, mis ei ole otseselt minu kohustus.