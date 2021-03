Türi–Tori kiirlaskumise meeskond säilitab optimismi

“Kindlasti peame arvestama valitsuse kehtestatud nõuetega,” teatasid korraldajad ürituse sotsiaalmeedialehel. Sestap võidakse ära jätta näiteks autasustamine või toitlustus siseruumides. “Teeme kõik endast oleneva, et kaotatud mugavusi kompenseerivad võimalikult head alternatiivid,” kinnitasid organiseerijad, kel olemas plaan mustemagi stsenaariumi puhuks. Kui loodetud ajal ei saa spordiüritust ikkagi korraldada, lükatakse see kuu võrra edasi, et võistlus saaks toimuda täies mahus. Korraldajad avaldasid lootust, et ehk ei ole Pärnu jõe veetase selleks ajaks veel kõige madalamale langenud.