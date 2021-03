Pilliõpe on pika tavaga, kasvanud välja SA Kihnu Kultuuriruumi suvistest pillilaagritest, tegutsenud tosin aastat sihtasutuse egiidi all pärimuskoolina ja mullu jaanuarist huviringina Kihnu vallavalitsuse rea peal. Nii et viimased pärimuskooli tunnistused ja diplomid kirjutati välja läinud mais kaheksale lapsele, kellest üks andis eksami viiuli- ja akordionimängijana.