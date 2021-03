Sindi perearst Tiiu Proos: Nii nagu koolides on kaugõpe, on meil kaugravimine

Sindi perearst Tiiu Proos on ravinud nii mõnegi praeguse patsiendi vanaema, kui too laps oli. Nimelt alustas doktor Proos tööteed 1975. aastal Sindis lastearstina. Perearstiks õppis ta ümber uue aastatuhande algul esmaarstiabi reformi tõttu. “Algus oli väga raske, selline tunne, et jumal, kõik surevad ära, ei oska ravida. Ikka nii, et süda kloppis ja magada ei saanud,” meenutab kauane peretohter.