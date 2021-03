Naiseks olemise valud ja vaevad

Viimasel ajal räägitakse ­väga palju meeste tervisest: nii eesnäärmehaigustega seoses kui füüsilise toonuse hoidmise vajadusest keskeas. Aktiivsed mehed on koondunud rühmadesse, kes koos spordivad ja käivad tervisekontrollis. Kõik see on muidugi õige ja tore. Nii mõnelegi võib aga hakata tunduma, et naiste tervis on kuidagi varju jäänud.