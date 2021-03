PJK tiimiga liitub 72kordne Eesti internatsionaal

Pärnus sündinud ja kasvanud Rähn on pärast profikarjääri lõppu omandanud UEFA A-litsentsi treeneripaberid ja läbinud eri täienduskoolitusi. Nüüd tunneb ta, et on valmis kodulinna vuti arengule kaasa aitama.

“Mis seal salata, olen Pärnu jalgpalli kõrvalt jälginud ja kindlasti on kohti, kus saaks paremini teha. Aga lihtne on kõrvalt näägutada, teine asi on ise tulla ja anda panus, et olukorda paremaks teha,” ütles Rähn pressiteates.