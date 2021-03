Pärnu Rüütli tänava lilleturu kioskis müüjana ametis Triinu Sipp kinnitas, et naistepäevalillede ostjad ei tingi hinna üle ja kaubaks läks nii viie- kui kaheksaeuroseid kõrgeid roosegi. “Tavalise nädalaga võrreldes oli käive kümnekordne. Tulp on kaunis klassika, seda osteti kõige rohkem,” rääkis Sipp. 1990ndatel kastide kaupa nelkide müük on lillekaupmehe jutu järgi ammu unustatud, ent tulpe ostetakse nüüdsel ajal pigem kümnekaupa kui et kolme õie jagu nagu vanasti.