Mark Soosaar: Milleks Pärnule pilvelõhkujad ja mida õppida teiste linnade kogemusest?

Markus Aureliusele kuulub ütlemine: „Oma eluajal püstitavad endale monumente need, kes pole kindlad, et neile pärast surma seda tehakse.“ New Yorgis Trump Towerist mööda kõndides on mul iga kord meenunud Rooma keisri mõte. Vaevalt aetaks talle pärast presidenditoolilt häbiga lahkumist kodumaal püsti suurem sammas, kui ta endale Viiendale Avenüüle ehitas.