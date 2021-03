Eksootilisi reisielamusi kogeb näitusesaaliski

“Turvalisuse mõttes kindlasti. Annab kenasti kahekesi seigelda. Ent imetabast loodust, hullu kuumust, meeletus koguses metsikuid loomi-linde-putukaid, lausa karnevalilaadset tänavapilti jagub algajale Aafrika avastajale meenutamiseks mitmeks pikaks talveks,” iseloomustab Helje Eelma oma retke Namiibiasse. Eestimaist kaamost sai ta Namiibia kuumuse abiga leevendada kokku kolm nädalat. Kunagise sakslaste asumaana on see paik Mustal Mandril suutnud säilitada suure osa oma puutumata loodusest. Riigi põhjaosas asuva Etosha rahvuspargi umbes poole Eesti suurusel alal elavad elevandid, lõvid, ninasarvikud, leopardid, sinignuud, sebrad, kaelkirjakud, jaanalinnud, antiloobid ja veel paljud liigid, kelle elu saavad turistid läbi valgete maas­tikuautode akende jälgida päris lähedalt. Rahvuspargist põhja poole jääb aga Kaokomaa. Seal elavad himbad, kelle põhitunnus on ookrikarva nahk.