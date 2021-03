Tellijale

Kui ma kahe aasta eest rahandusministrina tööle asusin, võtsin eesmärgiks ehitada kiiresti välja neljarealised maanteed Tallinna–Pärnu, Tallinna–Tartu, Tallinna–Narva suunal. Kiirteed on majanduslikult kasulikud ja regionaalpoliitiliselt vajalikud. Nad teevad vahemaad lühemaks, võimaldades inimestel ja kaubal kiiremini ja odavamalt liikuda. Kiirteed vähendavad drastiliselt liiklusõnnetusi, säästes ühiskonnale väga palju raha ja hoides meie niigi väheseid inimelusid. Ning loomulikult elavdab tee-ehitus majandust, pakkudes tööhõivet. Taristusse pandud raha pole kulu, vaid investeering, mis loob töökohti, tõstab riigi konkurentsivõimet, teeb meie inimesed rikkamaks ja aitab edendada maaelu.

Kuna 2019. aastal nappis riigieelarves teede väljaehitamiseks raha, leidsime teise võimaluse, mida paljud Euroopa riigid on teede ja muu taristu väljaehitamisel korduvalt kasutanud: PPP (ingl k public-private partnership) ehk era- ja avaliku sektori koostöö. Sellise formaadiga saab magistraalid neljarealiseks ehitada pea poole kiiremini kui tavapärase riigieelarvelise rahastusega.

Erapartner projekteerib, ehitab ja hooldab teelõiku, finantseerides kõik tööd ise, avalik sektor aga maksab erapartnerile selle eest, et 2+2-tee oleks avalikult kasutatav. Nii ei pea riik ehitamiseks korraga võtma suurt laenu, vaid saab neljarealised teed kiiresti valmis erasektori rahaga, makstes selle eest kokkulepitud aja jooksul iga-aastast tasu. Perioodi lõpul läheb tee riigi omandisse.

Me tegime ära väga mahuka eeltöö, et suurendada riigi valikuvõimalusi nii ehitustehnoloogiliselt kui rahastamises. Külastasin 2019. aasta suvel Saksamaad ja Austriat, et tutvuda PPP kasutusviisidega. Prooviuuringu hanke – Libatse–Nurme lõik Tallinna–Pärnu maanteel – kuulutasime välja mullu sügisel. Selle töö viskab Reformi- ja Keskerakonna valitsus nüüd elegantse liigutusega prügikasti. Seejuures valetades rahvale alatult näkku.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus teatas hiljuti, et PPP olevat kaks korda kallim kui tavaline ehitamine. Ta tõi näite, et kui hiljuti valminud 22 kilomeetri pikkune Tallinna–Tartu maantee neljarealine lõik maksis riigile 88 miljonit, siis Libatse– Nurme 21,6 kilomeetrit läheks PPPna maksma 195 miljonit eurot. See on küüniline ja alatu manipulatsioon numbritega, et eksitada Eesti inimesi.

Tartu maantee lõigu puhul räägib Pentus-Rosimannus ainult ehitushinnast, aga PPP niisama pika Pärnu lõigu puhul sisaldab hind 23 aastat hooldustki. Teisisõnu, minister võrdleb täiesti erinevaid asju. Kusjuures, Libatse–Nurme lõigu hinnangus unustas esimene ekspertiis inflatsiooni sisse arvutamata. Selle vea avastasime meie rahandusministeeriumis ja tellisime teise hinnangu, mis näitas tükk maad soodsamat prognoosi.

Kui me arvestame PPP maksed õige diskontomääraga, väheneb Libatse–Nurme lõigu ehituse hind 33 miljoni võrra. Kui ehitada sama teelõik riigi rahaga, kasvaksid kulud 16 miljoni võrra, sest juurde tuleb arvestada järgneva 23 aasta teehoolduskulud. Kui lisame arvutusele selle, et kiirmaantee saaks PPP skeemi puhul valmis mitmeid aastaid varem, saab Eesti sellest oluliselt rohkem sotsiaalmajanduslikku kasu, ja see muudab juba PPP variandi aeglasest, riigi ehitatud ja hooldatud variandist soodsamaks.

Mullu aprillis juhtus Via Baltical Pärnu ja Are vahelisel teel just see õnnetus, kus lauges kursvis sõitis teelt välja Pärnu suunas liikunud haagisega kaubik. FOTO: Urmas Luik

Mis saab Eesti tee-ehitusest praeguse valitsuse ajal? Kuigi valitsus kuulutab, et ta siiski plaanib Tallinna–Tartu ja Tallinna– Pärnu maantee neljarealisena välja ehitada, on need kõigest tühjad sõnad.

Kui me PPPd ei kasuta, on maanteede kiireks väljaehitamiseks kaks võimalust. Esimene variant on võtta suurelt laenu ja ehitada 50–100 kilomeetrit aastas. Koroonakriisi tõttu ei kehti Euroopa Liidus eelarvereeglid, mis võimaldab Eesti riigil laenu võtta nii, nagu me ise õigeks peame, mitte nii, nagu Brüssel meile kvooti arvutab. See tähendab, et maanteed saaksid valmis umbes viie– kuue aastaga. Kuni 100 kilomeetrit aastas ei aja meie ehitusvõimsustki umbe.

Aga laenu me vaevalt võtame, sest Reformierakond rääkis opositsioonis tuliselt, kuidas valitsus poleks tohtinud laenu võtta isegi majanduse käigushoidmiseks ega koroonakahju leevendamiseks. Ka praegu valitsuses olles on nii peaminister Kaja Kallas kui rahandusminister Pentus-Rosimannus laenu toel riigi arendamise tulised vastased.

Teine võimalus on ehitada maanteid palju aeglasemas tempos, avades iga paari aasta tagant 20kilomeetrise jupi nagu seni.

Arvestades, et Reformierakond ei ole regionaalset arengut ega liiklusohutust kunagi tähtsaks pidanud, jätkub väga suure tõenäosusega 20 kilomeetri kaupa ehitamine. Meenutagem, et 2019. aasta 23. septembril riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, kus arutati PPP võimalusi ja kogemusi maanteede ehitamisel, kommenteeris Jürgen Ligi teede väljaehitamist lähiaastatel järgmiselt: “Seda ei ole vaja ei Eesti majandusel, transpordil ega Eesti loodusel”. Teisisõnu, Reformierakonnale sobib, kui meie põhimaanteed ei saa valmis enne paarikümmet aastat.

Suuremale osale Eesti inimestest, kaasa arvatud EKRE-le, see ei sobi. Uuringufirma Norstat tegi läinud sügisel küsitluse, mille järgi pidas 63 protsenti vastajatest riiklikult oluliseks, et kolm põhimaanteed ehitataks neljarealiseks järgmise kümne aastaga.