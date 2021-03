Riik läheb lukku, meie avame

Mina mäletan. Meeles on selle päeva eelõhtugi. Tunne, et riigis on olukord tõsine. Tuline vaidlus vestluspartneriga, kes ei pidanud koroonaviiruse ohtu millekski. Õhtune telefonikõne linnapeale küsimusega, mis siis nüüd saab sellest kooliperest, kus nakkus sees. Vaikus pärast seda.

Nüüd läheb riik taas lukku. Peaminister Kaja Kallas on nimetanud, et see on sisuliselt eriolukord. Ma mõistan probleemi tõsidust ja käitun vastavalt kehtestatud abinõudele. Ometi on ärevus minus palju väiksem kui aasta tagasi. Meerile pole enam põhjust helistada. Aastaga on lisan­dunud kogemusi, kuidas toimetada. Usun, et teilgi, head lugejad. Seega, me tuleme eesootava kuuga isekeskis nüüd paremini toime.