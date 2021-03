Tellijale

“Oberstdorfi sõitudega ei saa kuidagi rahule jääda, sest eesmärgid olid kõrgemad,” hindas Alev oma tiitlivõistluse sõite. “Kõige rohkem jääb kripeldama see, et asjade kokkulangemisel olin võimeline kõiki endale seatud eesmärke täitma. Aga eks see ole suusatamise osa ja tugevamad väldivad selliseid äpardusi.”

Alev pole suurvõistlustel sprindidistantsil kunagi varem edasi pääsenud, aga suusamehe hinnangul oli ta Oberstdorfi MMiks küllalt heas vormis, mis lubanuks heidelda veerandfinaali koha eest.

“Tulemuspõhiselt oli sprint potentsiaalselt kõige lootustandvam sõit. Olen teinud sel aastal tasemes selge sammu edasi ja viimased treeningudki olid üsna lubavad. Läksin kindlasti edasipääsu nimel sõitma,” ütles Alev.

Kahjuks läks see sõit meie kandi mehel totaalselt aia taha, sest kohe distantsi alguses purunes üks suusakepp. “Pingutasin küll lõpuni, aga 30 sentimeetrit lühema katkise kepiga ei ole võimalik tipptulemusele sõita ja nii jäin edasipääsust kaugele,” kirjeldas ebaõnnestuja MMi avadistantsil juhtunut. Nii vaataski lõpuprotokollist vastu ligemale 30sekundine kaotus kvalifikatsiooni võitnud Norra ässale Johannes Høsflot Klæbole. 78. koht.

Suusavahetusega distantsi läks Alev sõitma plaaniväliselt lörri läinud sprindi järel, et korralikult pingutada enne oma lemmikala ehk 15 kilomeetri sõitu. Sel võistlusmaal oli Alevi siht teha MMi parim sõit ja olla finišis 40 seas. “Usun, et seisund oli sellele vastav,” märkis suusataja, kelle sõnutsi oli ta kümne kilomeetri järel eesmärgi täitmisele lähedal, aga soojast ilmast väga pehmeks läinud rada röövis viimase jõuvaru.

“Viimasel ringil oli tükk tegu, et tõusudest üles saada, rääkimata väsimusfaktorist,” seletas Alev. “Viimastel tõusuotsadel sõitsin ennast täiesti tühjaks. Lõpulaskumistel, kus paljud olid ennast haiglasse sõitnud, panin minagi, pea ees, piirdesse ja seal läks omajagu aega kaduma.” Nii läks kirja 56. koht.

Norrasse treenima läinud Alvar Johannes Alevi hinnangul on trollide maal harjutamine talle palju juurde andnud ja olümpiamängude nimel jätkab ta viikingite maal treenimist tänavugi. FOTO: Erakogu

Ainus, millega Alev enda sõnutsi MMil rahule jäi, oli teatesõit, kus Eesti meeskond teenis 18 tiimi konkurentsis 13. koha. “Sellel võistlusel olid ühed raskemad olud, milles ma võistelnud olen: hommikul sadas kõvasti lund ja terve rada oli nagu lumes sumpamine. Arvestades seda, et sõitsin kolmandat vahetust üksinda, teistest mitu minutit maas, võib selle võistlusega täitsa rahule jääda,” arvas suusataja.

Eesti murdmaakoondise peatreeneri Jaanus Teppan ütles pärast MMi, kus murdmaasuusatajate eredaimaks hetkeks jäi Marko Kilbi 20. koht sprindis, et üllatusi ei sündinud ja nentis, suusamaailm liigub meil eest.

Alevgi tõdes, et järeldusi tehakse protokolli põhjal, kuid enda hinnangul on Jõesuust pärit sportlane viimase aastaga Norras treenides teinud tohutu arenguhüppe.

“Tunnen, et olen teinud selle aastaga väga suure sammu edasi. Ka teadmiste poolest. Silmaring on avardunud ja ma näen, kuidas maailma tipus asju tehakse. See on öö ja päev võrreldes Eestiga. Ma ei kahetse karvavõrdki Norrasse minekut ja usun, et suudan selle vähemalt järgmisel hooajal tulemusse realiseerida,” ütles ta. “Sellel põhjusel ma Eestist välja läksingi, et nägin: siin ei ole mul nii häid võimalusi saada paremaks sportlaseks. Kui tahan püüelda kõrgemale, on Norras selleks palju paremad tingimused ja rohkem teaduspõhist treeningut.”

Pärnumaa esisuusataja kinnitas, et tema üldfüüsiline seis Oberstdorfi MMiks oli hooaja parim ja ettevalmistus suurvõistluseks kulges nii palju plaani järgi kui koroonaviirusest räsitud piirangute maailmas võimalik.

“Kui sügisel sain trenni teha koos tiimiga, siis detsembrist, kui välismaal võistlemas käisin, pidin karantiinireeglite tõttu palju üksi treenima. See on ainus suur miinuskoht,” leidis Alev. “Treener on väga pühendunud ja aitab, aga tiimiga treenida oleks vähe parem.”

Tulemused Alver Johannes Alevi tulemused murdmaasuusatamise MMil Oberstdorfis. Sprint (kvalifikatsioon) 78. koht (+29,77) 15 km vabatehnikasõit 56. koht (+4.19,7) 30 km suusavahetusega sõit 54. koht (+9.05,4) 4x10 km teatesõit 13. koht (+8.11,9) Andmed: Pärnu Postimees

Alev märkis, et norrakad on terviseriskide suhtes kartlikud ja järgivad reegleid väga täpselt. “Kõik annavad endast parima, et aidata viiruse levikut tõkestada. Sellist asja ei ole, et protesti märgiks maski ei kanta,” lausus ta.

Lõppeval hooajal plaanib Alev võistelda veel sel nädalavahetusel Kesk-Euroopas Alpi karikasarjas ja kuu lõpul Norra meistrivõistlustel 50 kilomeetris. Pärast seda algab ettevalmistus järgmiseks talveks. Kui mullu alustas Alev Norras treenimist suvel, siis teisel Norra aastal on boonuseks, et hooajaks saab hakata valmistuma juba aprillis-mais.