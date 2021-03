Tellijale

Lääneranna vallavanem Arno Peksar hoiab süles kolme karpi ühekorramaske. Kaugelt vaadates paistab, nagu oodataks neljapäevasele volikogu istungile rohkelt rahvast.

Tegelikkuses ei lubanud eelmise aasta detsembrist Lääneranna volikogu esimees olev Rait Maruste kultuurikeskuses toimuvale istungile kõrvalisi isikuid. Kinniseks oli kuulutatud istung valla kodulehel juba enne seda, kui volikogu oli vastava otsuse häälteenamusega vastu võtnud. Küsimusele, kas Pärnu Postimees tohiks viibida saalis kuni kinniseks kuulutamise otsuseni, vastas Maruste, et ta ei saa erandeid teha, kuna ei soovi tekitada uut nakkuskollet, nagu tekkis Lääneranna vallavalitsuse koosolekul.

Seega, kultuurikeskuse uksed jäid kohale sõitnud ajakirjaniku ja fotograafi ees suletuks. Maruste möönis enne istungit, et valla veebilehel avaldatud teate sõnastus ei ole päris täpne: teates oli kirjas eeldatav tulemus teemal, mida volinikud esimesena arutama asusid. Nimelt pandi hääletusele arutelu kinniseks kuulutamine.

Põhjusena nimetas Maruste pandeemia oludes pärgviiruse leviku piiramist kontaktide vähendamise abil. Kuigi füüsilisel kujul volikogu istungid ei ole praegu keelatud, on nende kinniseks kuulutamine põhjenduse olemasolul õiguspärane ja volikogu esimehe hinnangul on praegu mõistlik kontakte piirata.

Rahandusministeeriumgi on omavalitsuste töökorralduse suunistes märkinud, et kuigi KOVi korralduse seaduse alusel on istungid avalikud, mis tähendab, et igaüks peaks saama neil kuulajana osaleda, võib volikogu istungi kuulutada näiteks haiguste leviku tõkestamiseks kinniseks.

Lääneranna volikogu esimees Rait Maruste möönis, et valla veebilehel avaldatud teade kinnise istungi kohta ei ole päris täpne. FOTO: Urmas Luik

Selleks peab niisuguse otsuse poolt hääletama kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu. Tõsi, päris nõndapalju poolthääli kokku ei saadud. Kohapeal hääletas kinniseks kuulutamise vastu kuus volinikku. Poolthääli pidanuks olema seega 12, kuid kohapeal toetas otsust vaid kaheksa, kolm inimest väljendasid oma toetust e-kirja teel. Kuidas uksed nii siiski kinni pandi?

“Mida te tegelikult tahate? Seda, et oleksin teinud avaliku koosoleku? Mida te urgitsete?” pahandas volikogu esimees Maruste pärast istungit ajakirjanikuga. Viidates, et olukord on erakorraline, koosolekuid pidada pole soovitav. “Kas ma oleksin pidanud kutsuma kogu küla kokku ja pärast lahendama jälle seda viiruseprobleemi?” jätkas ta retooriliste küsimuste esitamist. Lisades, et kuna enamik volinikest olid toetavad, võetigi otsus vastu.

Lääneranna volikogus olid täna arutluse all olulised teemad, näiteks kinnitati valla tänavune eelarve. Õigustatult võib mõni kodanik tunda huvi vastavateemalise arutelu vastu. Kas neil ei saaks kuidagi lubada istungeid vaadata kohale tulemata, näiteks üsna lihtsa videoülekande vahendusel?

Et selline käitumine oleks mõistlik, on eelnimetatud suunistes nimetanud rahandusministeeriumgi. Seda põhjusel, et COVIDi puhul on tegu kinniseks kuulutamisega tervise kaalutlustel, mitte arutatava sisu tõttu.

Maruste nentis, et seekordne istung toimus Lihula kultuurimajas, kus saal on suur ja vahed inimeste vahel muudaksid selle keerukaks. Tavapärastes tngimustes oleks see tema sõnutsi võimalik.

Ma ei ole üldse vastu sellele, et digikeskkonnas teha. Aga need asjad vajavad ettevalmistamist. Rait Maruste 13

Põhimõtteliselt annaks asutada eri digilahendusi, et kogu koosolek toimuks interneti vahendusel. Volikogu esimees tõdes, et kuigi sügisel võttis volikogu vastu otsuse, et veebiistungite pidamise võimalus tuleks ette näha, ei ole seni selleni jõutud.​

Seda hoolimata sellest, et koroonaviirus jõudis Eestisse mullu veebruaris ja terviseameti andmetel on Lääneranna valla nakatumisnäit läbi aasta püsinud Pärnumaa kõrgemaid.

Maruste lisas, et kõik inimesed ei pruugi digilahendustega hakkama saada, liiati ei võimalda seda mõnes maapiirkonnas juba tehnika, näiteks internetiühenduse kehv kvaliteet.

“Ma ei ole üldse vastu sellele, et digikeskkonnas teha. Aga need asjad vajavad ettevalmistamist. Hakata esimest korda veebis proovima eelarve ettevalmistamist ja laenuvõtmist... See võib lõppeda suure segaduse ja ebaadekvaatse otsusega,” leidis Maruste.