Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski ütleb, et kõrghoonestusest kõneledes on oluline toetada ajalooliselt väärtusliku kesklinna arengut ja tugevdada linnakeskust, siduda see kuurordi- ja jõeäärsete aladega ning parandada elamis- ja ettevõtlustingimusi. FOTO: Lilli Tölp