Praegused volikogud valiti kolm ja pool aastat tagasi. Tol ajal ei olnud epideemia ega Zoom, Teams ega muud digivormid tuttavad vist isegi kõiketeadvale meediale. Peale selle ei olnud valimistel tingimuseks, et kandideerida saavad ainult need, kellel on sobiva kiirusega (kiire)internet, tehniline varustus ehk kaamera ja mikrofoniga arvuti ning oskused neid kasutada töötamiseks digikeskonna koosolekute vormis. Kas toimetus soovitab eelseisvatel valimistel seada sellise kandideerimise klausli?