Teisalt kihvatab sees. Kohaliku võimu esindaja esitab vabanduste nimekirja, miks ei saa e-kanaleis tööd korraldada. Ometi on koolidelt, tööandjailt, peredelt oodatud, et nood oma asju e-kanaleis ajaksid. Läbirääkimiste ruumi, aastast üleminekuaega ei antud kellelegi. Ela sa ülikiire netiga pealinnas või kuuseladvainternetiga vallakeses. Kaldun arvama, et enamikus kodudest ei ole ­kodukontoris töötamiseks või digiõppeks sobivat ruumi, seadmeid. Ärevus, kas täna see koosolek, koolitus või tund interneti vahendusel toimib, saadab inimesi iga päev.