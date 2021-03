Matsalus jälgib nüüdsest kaamera merikotkapaari tegemisi

Praegu veel ehitavad kotkad pesa, kuid seesama pesa on seal olnud järjestikku terve veerandsajandi. Esmane ehitamine toimus teadaolevalt 1996. aastal ja see on ka Rein Marani 2002. aastal vändatud dokumentaalfilmis “Eesti kotkad”, mis jõudis publiku ette kolm aastat hiljem. Samast lähedalt leiti pesa juba 1990. aastal, kuid pesapuu kuivamise tõttu kolisid kotkad nüüdse puu otsa.

25 aasta jooksul on sellest pesast lennanud 29 noorlindu. Evegi peaks õige pea munele jääma, sest merikotkad teevad seda üldjuhul märtsi teises pooles. Pesas võib olla kuni kolm muna, mis peaksid kooruma aprilli lõpu poole, ja juba juuli alguses teevad noorkotkad esimesi lennukatseid. Isegi kui nad on lendamise selgeks saanud, püsivad nad pesa läheduses veel septembrini.

Matsalu on merikotkastele soodne koht: see on Eesti teadaolevalt kõige põlisem merikotkaste pesitsusterritoorium. Esimesed kirjed selle kohta pärinevad juba 1870. aastast. Alla kilomeetri kaugusel Eve ja Eeriku pesast asub teinegi kotkapesa, mis merikotkaste territoriaalse iseloomu tõttu võib kaasa tuua mõningaid hõõrumisi ja tülisid naabritega.

Kotkakaamera on peidetud kuivanud oksa sisse, nii et see jääb lindudele nähtamatuks. FOTO: Kotkaklubi