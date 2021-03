Tondikülast kultuurikeskuseks – telefoniteater jutustab uskumatuid lugusid

Telefon kutsub. Kõne võtab vastu noormees ja palub ümbrikust välja võtta fotod. Esimesel pildil on mees kaheksa-aastane, istub koos õega isa süles. Kõik tunduvad rõõmsameelsed, ent isa nägu ja poega embav käsi on markeriga mustaks soditud: praegu võib olla selline tunne, nagu seal oli üks suur must koll, aga võib-olla selline isa oligi meie elus: üks suur must koll …