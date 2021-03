Teenindajad ei kaeble, et peavad kümme tundi maski kandma

Päev läbi maski kandmine ei häirinud enam nii väga, kui ta leidis sobiva mudeli. Praegune valik – mitmekorramask – laseb vabamalt hingata. Ühekorramaskiga oli Reinarti kogemust mööda väga keeruline terve päev veeta. Ta pakub, et need on ilmselt millegagi immutatud ja hakkasid sellepärast kurgule.

Teenindusjuht Natalia Zagorovskaja sõnul on kümme tundi olnud kõige pikem aeg, kui tal on tulnud, mask ees, tööd teha. Lõuna ja kohvipauside ajal on võimalik see siiski eest võtta. Temagi töö pole istuv: 20 000 sammu tuleb tööpäeva jooksul ikka kokku.