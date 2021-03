Ekspert: Tarrastel pidi olema kindel eesmärk kõik Žigulis viibinud inimesed tappa

Nii leiab Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Pärtel Preinvalts, kes ühtelugu on relvadega kokku puutunud 20 ja politsei teenistuses olnud ligemale 18 aastat. Ta on 2001. aastast Kaitseliidu tegevliige.

Preinvalts on üks neist, kes töötas üle kümne aasta eest välja objektivalve õppe. Ta on isegi kaitseliitlasi koolitanud. Andnud kaitseväe objektide valvajatele edasi oskusi, millel on militaarse ja politseilise suunaga ühisosa. See väljaõpe antakse inimestele, kellel on palju vaja tegutseda üksi. Tarraste on saanud selle väljaõppe.