Politsei sai eelmisel nädalal Pärnumaalt teate pettuse kohta, kus kelmid pakkusid 41aastasele mehele tasuvat tööd. Et ta tööle vormistada, küsisid kelmid enda kätte tema ID-kaardi koos paroolidega. Mehe teadmata prooviti tema isikuandmeid kasutades taotleda 370 eurot kiirlaenu.

Politseinik paneb inimestele südamele, et isikut tõendavate dokumentidega tuleb olla väga hoolas ja kindlasti ei tohi võhivõõra kätte oma dokumente usaldada.

“Veenduge, et nad on petuskeemidest teadlikud, ning vajadusel selgitage neile, et enda dokumente ei tohi mitte kellelegi kergel käel anda. Kummalistest pakkumistest tuleb teavitada oma piirkonnapolitseinikku või helistada 112,” ütles Saharenko.