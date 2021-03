Märtsi on mahtunud juba õige mitu nädalat, mille jooksul olen näha ja tunda saanud nii kauneid kevadilmu kui külma ja lund. Selgi nädalal on jõel pulmi pidavad sõtkad ja jääkosklad ­sunnitud mõneks ajaks soojadest kevadilmadest nokad puhtaks pühkima. Viimasel lumevaibal on üle Eesti aga silmatud juba arvukalt karujälgi. Selles, et märts on tulvil kontraste, pole midagi uut. Rahvas nimetab ju märtsi nii ­hange- kui linnukuuks.