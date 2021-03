Ka Pärnu haridusosakonna juhataja Ene Koitla ütles selle aasta jaanuaris Õpetajate Lehele antud intervjuus, et lähiaastatel on Pärnu kesklinna piirkonda koolikohti juurde vaja, kuna vanemad eelistavad piirkonnakoolidele koole, mis asuvad nende töökohtade ja laste huvikoolide lähedal. Ka viimaste aastate statistika näitab, et vajadus mitmekesise hariduse järele kasvab ja praegu pakuvad Eestis koolivalikul alternatiive enamasti erakoolid. Seetõttu pole üllatav, et erakoolide ja nendes õppivate laste arv igal aastal üha kasvab.