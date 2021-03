See, mille poolest meie kodulinna teatakse ja tuntakse, on meie endi – Pärnu elanike – kätes, kirjutab Andres Metsoja. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Iga linnajuht peaks mõtlema, mille poolest tema juhitud omavalitsus on Eestis tuntud. Tallinna puhul oleme harjunud, et suuremat meediakajastust pälvivad eriilmelised, kuid paraku korduvad korruptsioonijuhtumid. Viljandi on viimastel kuudel saanud tähelepanu kiiresti tuntust kogunud samba tõttu. Tartus kogub hoogu vaidlus uue kultuurikeskuse üle.