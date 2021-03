Turbamuuseum tegutseb vaikelu varjus

Tootsi on riigis ­ainulaadne alevik, sest just siinse turbavabriku põhjal rajatakse teemakeskust, mida veab 2012. aasta juunis asutatud MTÜ Eesti Turbamuuseum. See mõte on kirjasõnas kinnitatud “Pärnumaa arengustrateegias 2035” ­turismi- ja puhkemajanduse peatükis aastaringsete turismitoo­dete alajaotuses.