Jaanus Põldmaa: Mind löödi rüütliks jahimeeste pealinnas

Põhara Agro õues lehvib mastis riigilipp, jahikoerad tervitavad oma aiast hoogsa haukumisega. Huvitav, kas neljajalgsed taipavad, et nende peremees on üks kolmest Eesti jahirüütlist.

Põldmaa pere elupool on ümber ehitatud Põhara noorkarjafarmi sellesse ossa, kus olid abiruumid ja jõusööda hoidla. Farmipoolel on äri- ja tootmisruumid ning viljasalv, küünis kuivati. Mullikad siia, Kalevipoja kolhoosi lauta ei jõudnudki, sest algas majandite sundlõpetamine. Sama katuse all on põllumasinate müügisalong, ­varuosade ladu ja töökoda, mille ruum saab teise otstarbe, kui õue kerkib piirkonna põllumeeste masinatele teenust pakkuv remondi- ja hooldehoone.