Pannkook, vobla, rahatähed, kunstripsmed, prussakas – mida kõike inimesed laenutatud raamatute vahele ei unusta!

Pärnu keskraamatukogu raamatukoguhoidja Külli Lorentsi sõnul on kõige tavatumad leiud, mis lehekülgede vahelt välja tulnud, kuivatatud kala ja pannkook, kunstripsmed ja prussakas. Kuidas need sinna said, Lorents arvata ei osanud. “Huvitav, kas raamat oli tõesti nii igav, et inimene jäi magama,” viitas ta kunstripsmetele.