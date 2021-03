Romek Kosenkranius: Tõe väänamise meistrikursus Andres Metsojalt?

Pärnu linnavolikogu eelmine esimees Andres Metsoja leiab oma arvamusloos, et Lootsi 10 detailplaneeringu vaidlus alles kestab. Paraku on ta unustanud, et tema ja tollase abilinnapea Siim Suursilla ennastsalgava vastutegevuse pärast jäi Lootsi 10 kinnistu detailplaneering 2018. aastal algatamata.