Ei saa mitte vaikida. Mind jahmatas eilne (laupäevane, toim) koroonabandiitide aktsioon. Teisiti ei oska seda seltskonda nimetada. Karmilt öeldes: igaühe tervis on tema oma asi. Kuid kui ohustatakse inimesi, kes omalt poolt teevad kõik, et mitte haigestuda, kui suurendatakse meedikute-haiglate töökoormust, mis koroonapandeemia tingimustes on meeletu, kui põhjustatakse maksumaksjale oma rumalusega suuri kulusid, on olukord tõesti kriminaalne.