Toidupank sai jagamiseks mitu tonni puu- ja köögivilja

Toidupank ootab enamasti annetuseks sellist toidukaupa, mis on pika säilivusajaga, nagu näiteks kuivained või konservid-purgisupid. “Palju keerulisem on värskete toiduainete ning puu- ja köögiviljaga, mida on küll väga vaja, kuid mis nõuavad kindlat hoiustamise temperatuuri ja kiiret laialijagamist,” rääkis toidupanga juht Piet Boerefijn. Kokkuleppel Rimiga saab pank annetatud puu- ja köögiviljast vajaliku koguse võtta just siis, kui tal tarvis on. Pärnumaal läheb annetusena saadud roheline kraam toidupakkidesse järgmise nelja kuu jooksul.

Toidupanga juht märkis, et toiduabi vajajate hulk on oktoobrist aina kasvanud: toiduabi saab praegu 60 protsenti enam inimesi kui tavaliselt.

Rimi Eesti juht Vaido Padumäe rääkis, et sel korral otsustas Rimi anda iga kilo annetatud toidu kohta kilo puu- ja köögivilja. Ta märkis, et puu- ja aedvili on selline toidukraam, mis on jäänud neil inimestel, kellele söögi ostmisel on iga sent oluline, menüüs tagaplaanile.

Padumäe avaldas heameelt selle üle, et poe kliendid olid hoolimata raskest ajast abivajajate suhtes veel heldemad kui mullu. Tema hinnangul tähendab see seda, et keerulistel hetkedel oskavad eestlased kokku hoida. “Kuigi paljud tegid sisseoste veebipoes ja füüsilisse poodi jõuti ehk mõnevõrra vähem, on annetamine kasvanud, järelikult läheb kaasmaalaste saatus meile tõesti korda ja abivajajaid märgatakse,” rääkis Padumäe.

Peale selle alustas Pärnu toidupank möödunud nädalal leiva pakkumist Pärnumaa eakatele. “Oma toidupangas töötatud kümneaastasest kogemusest tean, et noorem rahvas nii väga ei vaimustu leivatoodetest, seega saame ülearuse leiva jagada neile, kellele sobib,” lausus Kukk. Varem oli toidupank loovutanud leivajäägi loomadele.