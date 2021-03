Meeste koondis kogunes esmaspäeval, et valmistuda mängudeks Tšehhi, Valgevene ja Rootsiga. Koondise mängijaid ja personali testiti laupäeval ja pühapäeval, veendumaks, et kokkutulijate hulgas ei ole ühtegi viiruspositiivset. Kõik analüüsid osutusid negatiivseks.

Koondise mängijad ja personali liikmed on positiivse proovi andnu lähikontaksed ja peavad viibima kümme päeva eneseeralduses, millest on vabastatud need, kes koroonaviiruse varem läbi põdenud.