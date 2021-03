Vargad murdsid Vana-Pärnus tuntud eaka naise majja, kui too oli kodus

Vargad kangutasid lahti tema kodu tagumise metallist ukse ja pöörasid alumise korruse elamise segi, et võtta kõike, mis midagi väärt on.

Öö jooksul ei pannud pensionär midagi tähele ja kuigi ta oli ärkvel, ei kuulnud ta neid, kuna kuulas und oodates raadiot. Kuid hommikul tõustes avastas ta, et majapidamine on segi pööratud ja uksed pärani lahti.

Esiti arvas majaomanik, et poltergeist on möllanud või tuuleiil uksed lahti löönud ja toad segi paisanud, aga siis nägi ta, et arvutit ei ole enam laua peal. “Siis ma sain aru, et asi on tõsine,” sõnas Liivrand.