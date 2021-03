Digivõõras eakas kurvastab, sest ei pääse vaktsineerima, haigekassa palub kannatust varuda

Haigekassa üleriigilise digiregistratuuri kaudu pakuti Pärnus kaitsepookimist 226 soovijale. “Tegu on üksikute vaktsiinikogustega, mida maakondades kohalikud haiglad pakuvad, ja eesmärk on võimalikult kiiresti see vaktsiin, mis on jõudnud süstija juurde, inimese käsivarde toimetada,” selgitas haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink vaktsineerimise tagamaad. “Perearstid jätkavad samal ajal oma riskirühma ja nimistu patsientide kutsumist. Digiregistratuur on lihtsalt üks lisavõimalus.”