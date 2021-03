Teadlased asuvad suvepealinna suplusvee reostusallikate jälgi ajama

Möödunud sügisel hindas terviseamet rutiinselt võetavate veeproovide tulemuste põhjal viiest Pärnu rannast kahes vee kvaliteedi halvaks. Tegu on pikemaajalise probleemiga, kuid seni on reostusallikas tuvastamata jäänud. Sel suvel korraldatakse aga suurem uuring, et selgus lõpuks majja tuua.