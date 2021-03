Iga linnavõim võiks olla õnnelik, kui linnas on selliseid inimesi nagu Mark Soosaar. Looja. Autor. Et projekt paremini edeneks, on Mark jaganud “vanemlikke õigusi” nii praeguse kui eelmise linnapeaga. Aga see pole tõsi. Mark tegi. Meeleheites ollakse lapse nimel valmis loobuma vanemlikest õigustestki. Jah, Mark pole parim rehkendaja-administraator, aga neist meil puudust pole, küll aga suurtest ideedest. Hoidkem neid, kes näevad ka horisondi taha!