Fotograaf Ülo Soomets rääkis, et tegemist on juba teise näitusega, sest varem sai samas kohas imetleda talviseid pilte. Mõtte korraldada bussijaamas selline näitus andis talle Tori rahvamaja kultuurikorraldaja Argo Juske.

Juske väitel tekkis näituse idee sellest, et bussijaamas leidus vaba ruumi. Tema sõnutsi oli üks tingimusi see, et pildid oleksid tehtud Tori vallas.