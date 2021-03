Siimo Lopsik: Pärnus peab olema üks valimisringkond ja rohkem otsedemokaatiat

Pärnu linnavolikogu liige Siimo Lopsik leiab, et osavallakogud võiks moodustada kandidaatidest, kes linnavolikokku ei pääse. FOTO: Erakogu

Haldusreformist on möödunud ligikaudu kolm ja pool aastat ning selle vilju nopime tänini. Vastu üldsuse tahet läbi surutud haldusreform (elanikud hääletasid liitumise vastu) tegi Pärnust Eesti suurima omavalitsuse, mis on pindalalt suurem kui Saksamaa pealinn Berliin või Ameerika Ühendriikide suurlinn New York.